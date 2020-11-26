В МОН Украины поддержали авторов учебника химии, которые советуют лечить рак содой

В Украине нашумела информация о том, что в учебнике по химии для 9 классов сказано, что онкологию можно лечить обычной пищевой содой. В Министерстве образования и науки в ответ на это заявили, что не видят оснований для снятия с данного пособия грифа «одобрено МОН Украины».

Чиновники министерства уверены, что такая информация будет развивать … критическое мышление у школьников, расширит их кругозор. Дети должны уметь критически оценивать информацию из разных источников, в том числе и по химии, заявили в МОН.

В МОН уверены, что автор учебника, Мария Свечин, просто хотела дать максимум полезной информации о пищевой соде девятиклассникам. Также чиновники отметили, что в учебнике указана ссылка на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров, там должна была быть еще одна ссылка, но автор забыла ее указать. На какой интернет-ресурс должна была быть указана ссылка в учебнике по химии, в МОН не уточнили…

В МОН Украины в оправдание появления спорной и псевдонаучной информации о лечении раковых заболеваний содой также напомнили, что соду используют не только в нетрадиционной медицине, но и в официальной, а также в косметологии, кулинарии, химической, легкой и текстильной промышленности, в металлургии. А раствор соды питьевой, добавили чиновники, выводит из организма токсины…

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских школах наблюдается дефицит учебников. По каким предметам детей обделили, и когда будет решена проблема?