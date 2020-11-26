В Нидерландах судьи по делу о сбитии самолета МН17 Малазийских авиалиний над Донбассом отказали адвокатам обвиняемых в расследовании альтернативных сценариев причин катастрофы.

Международное расследование под руководством Нидерландов пришло к выводу, что самолет с 298 пассажирами на борту был сбит роSSийской ракетой. Об этом пишет Reuters.

Правительство Нидерландов возлагает ответственность на Москву. РоSSия отрицает свою причастность.

Суд сегодня рассматривал запросы защиты одного из четырех обвиняемых - спецназовца ГРУ Минобороны РоSSии Олега Пулатова. Они, в частности, касались новых допросов экспертов и свидетелей и исследования. Сторона обвинения настаивала на отклонении ходатайств.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016-го ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Также, в июне прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства по делу МН17, в частности обнародовала записи телефонных разговоров боевиков в день катастрофы.

3 ноября в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом боинге МН17.