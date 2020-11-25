У Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда

Анонсированные мероприятия охватывают "как период этого года, так, возможно, и следующего".

У Зеленского помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда
Фото: freeradio.com.ua

Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый пакет помощи бизнесу намерены профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщил советник главы государства Олег Устенко, передает Интерфакс-Украина.

"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", - сказал он.

При этом Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, поэтому в случае принятия эта программа будет профинансирована.

По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

"Что касается временного пространства, то оно охватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касается компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун", - прокомментировал Устенко , уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который больше всего страдает от карантина.

Устенко также прокомментировал финансирование расходов Госказначейства. По его словам, "традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре". Он отметил, что Минфин уже "активно работает в этом направлении".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, глава государства пообещал налоговые каникулы, списание долгов и выплату 8000 грн компенсации.

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