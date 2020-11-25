СБУ разоблачила снайпера "ЛНР", скрывавшегося в Харькове

Бывшему боевику сообщено о подозрении.

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации «ЛНР», воевавшего против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова». Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность «разведчик-снайпер». С августа 2015-го по июль 2016 года в составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Освободившись со «службы» у боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Ранее в Днепре СБУ задержала боевика-десантника "ЛНР".

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