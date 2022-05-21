В результате обстрелов РФ в Харькове горел рынок — ГСЧС

Пожар тушили несколько часов.

В результате обстрелов РФ в Харькове горел рынок — ГСЧС
© Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/facebook

В результате обстрелов Киевского района Харькова 20 мая загорелся рынок. Пожар спасатели тушили четыре часа. Об этом сообщило местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«В общей сложности за сутки спасатели совершили 40 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 31, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 10, пожаров, которые произошли по другим причинам — 21; также 5 раз для проведения аварийно-спасательных работ, 5 – для оказания помощи населению, 2 – другие выезды», - говорится в сообщении.

В частности, пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (4), Харьковском (3), Лозовском (1), Богодуховском (1) районах области, а также Киевском (1) районе Харькова. Отмечается, что горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.

Также 20 мая в 20.28 поступило сообщение о пожаре на территории рынка в Киевском районе города Харькова. В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м.кв.

«На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать», – говорится в сообщении.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Индустриального, Новобаварского районов города Харькова и в Шевченковской и Дергачевской громадах области.

Отмечается, что пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 18 вражеских боеприпасов.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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