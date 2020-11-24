В Киеве под посольством США ОПЗЖ устроила акцию "против внешнего управления"

Парень в маске Джорджа Сороса водил на поводке женщину в традиционном украинском наряде.

Фото: Киев Оперативный

В Киеве под посольством США партия ОПЗЖ устроила митинг "против внешнего управления".

"Митинг" устроило молодежное крыло партии, но среди участников было немало людей пенсионного возраста. Пенсионеров начали собирать возле станции метро "Берестейська", а вчера в соцсетях распространяли приглашения на участие "в массовке" с 11 до 13 часов за плату 120 гривен на человека. Сбор был объявлен у этой же станции метро.

Фото: Киев Оперативный

Во время акции устроили "спектакль" - парень в маске Джорджа Сороса на веревке водил женщину, одетую в традиционную украинскую одежду.

Правоохранители перекрыли дорогу и тротуар. Действо активно освещают СМИ главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, в частности NEWSONE.

Напомним, что члены партии ОПЗЖ неоднократно обвиняли миллиардера Джорджа Сороса в якобы влиянии на государственную политику.

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