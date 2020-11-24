На Киевщине председатель сельсовета получил 3 года за попытку передачи в частную собственность 8 га земли

Высший антикоррупционный суд приговорил председателя Требуховского сельсовета на Киевщине к 3 годам лишения свободы за попытку передать бесплатно в частную собственность более 8 гектаров земли. Стоимость 34 участков составляет около 8,3 млн гривен. Земля была отведена под зону отдыха.

Об этом KV стало известно из материала Судебно-юридической газеты.

Сообщается, что 26 ноября выходит 30-дневный срок на подачу апелляционной жалобы на приговор по делу № 361/3207/19 по обвинению председателя Требуховского сельского совета Киевской области Виталия Куця в подделке документов и покушение на злоупотребление властью.

“ВАКС установил, что в промежутке между январем и 25 апреля 2017 сельский председатель составил ряд заведомо ложных решений сельсовета и выписок из них с целью безвозмездной передачи земли третьим лицам”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что депутаты сельсовета прошлого созыва заявили, что таких решений не принимали и соответствующую территорию сельсовет решил выделить под зону отдыха.

В итоге за этой “схеме” быть бесплатно приватизированы 34 земельных участков площадью 0,25 га каждый. Ориентировочные убытки от этих противоправных действий должны были составить более 8,3 миллиона гривен.

Также обвиняемый сделал 34 поддельных выписки для подачи в землеустроительную организацию для отвода земучастков.

Суд решил, что размер потерь, которые понес бы сельсовет в случае завершения “схемы”, привел бы к тяжкими последствиями и приговорил председателя сельсовета к 3 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Напомним, в марте с.г. сотрудники Нацполиции расследовали уголовное производство по факту мошеннических действий группы чиновников РГА Киевщины и должностных лиц ряда горсоветов Киевской области. По мнению правоохранителей, преступным образом было присвоено 150 га государственных земель в Киевской и Полтавской областях.

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