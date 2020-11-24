На Киевщине председатель сельсовета получил 3 года за попытку передачи в частную собственность 8 га земли

На Киевщине председатель сельсовета получил 3 года за попытку передачи в частную собственность 8 га земли

Высший антикоррупционный суд приговорил председателя Требуховского сельсовета на Киевщине к 3 годам лишения свободы за попытку передать бесплатно в частную собственность более 8 гектаров земли. Стоимость 34 участков составляет около 8,3 млн гривен. Земля была отведена под зону отдыха.

Об этом KV стало известно из материала Судебно-юридической газеты.

Сообщается, что 26 ноября выходит 30-дневный срок на подачу апелляционной жалобы на приговор по делу № 361/3207/19 по обвинению председателя Требуховского сельского совета Киевской области Виталия Куця в подделке документов и покушение на злоупотребление властью.

“ВАКС установил, что в промежутке между январем и 25 апреля 2017 сельский председатель составил ряд заведомо ложных решений сельсовета и выписок из них с целью безвозмездной передачи земли третьим лицам”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что депутаты сельсовета прошлого созыва заявили, что таких решений не принимали  и соответствующую территорию сельсовет решил выделить под зону отдыха. 

В итоге за этой “схеме” быть бесплатно приватизированы 34 земельных участков площадью 0,25 га каждый. Ориентировочные убытки от этих противоправных действий должны были составить более 8,3 миллиона гривен.

Также обвиняемый сделал 34 поддельных выписки для подачи в землеустроительную организацию для отвода земучастков.

Суд решил, что размер потерь, которые понес бы сельсовет в случае завершения “схемы”, привел бы к тяжкими последствиями и приговорил председателя сельсовета к 3 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Напомним, в марте с.г. сотрудники Нацполиции расследовали уголовное производство по факту мошеннических действий группы чиновников РГА Киевщины и должностных лиц ряда горсоветов Киевской области. По мнению правоохранителей, преступным образом было присвоено 150 га государственных земель в Киевской и Полтавской областях.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕНа Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕ
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение у АвдеевкиУкраинский военный получил огнестрельное осколочное ранение у Авдеевки
Новый мэр Херсона попросил его полгода не критиковатьНовый мэр Херсона попросил его полгода не критиковать
Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - ЖелезнякТехнический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк
Перепись населения в Украине состоится не ранее 2023 годаПерепись населения в Украине состоится не ранее 2023 года
Муж Венедиктовой уволился из МВД, получил 770 тысяч грн выплат и через 10 дней восстановился в должности, - Bihus.infoМуж Венедиктовой уволился из МВД, получил 770 тысяч грн выплат и через 10 дней восстановился в должности, - Bihus.info
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел COVID-19Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел COVID-19
Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19
Нацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательстваНацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Последние новости
Подгружаем последние новости