Даты введения более жесткого карантина сейчас нет, это план Б, - Шмыгаль

Какой-либо даты по введению более жесткого карантина в Украине нет. Это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет", - написал он в фейсбуке.

Глава правительства подтвердил вероятность введения более жесткого карантина.

"Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - отметил премьер.

Шмыгаль рассказал, что чиновники на этой неделе дважды встречались с городскими головами, состоялись встречи с Советом церквей, с бизнесом. "Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными, ограничения для каких мест скопления людей лучше применить", - пояснил глава Кабмина.

Он отметил, что результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству новых больных.

"Карантин выходного дня остается нашей разумной альтернативой локдауну. Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, более всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, чтобы здоровые люди подхватили вирус. Поэтому эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине стремительно растет число выявленных случаев ковида. За минувшие сутки зафиксировали 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.

14 ноября в Украине начал действовать "карантин выходного дня". Разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, ветаптек, транспорта, АЗС. Рестораны, кафе и другие заведения должны работать только на вынос. ТРЦ и остальные магазины в выходные должны быть закрыты. Ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября.

С сегодняшнего дня, 21 ноября, в Украине начинают действовать новые штрафы за отказ носить маску в общественных местах.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что будут требовать от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тыс. больных коронавирусом.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что ввести локдаун могут в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.