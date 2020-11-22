Тимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборах

Партия завела 4 205 депутатов.

Тимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборах
Фото: ba.org.ua

Партия «Батькивщина» заняла второе место на местных выборах и провела в советы разных уровней 4205 депутатов. Об этом сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По ее словам, партия поставила перед своими депутатами на местах конкретные задачи: обеспечить людей бесплатными тестами и лекарствами; открыть и наполнить персоналом больницы и ФАПы, которые были закрыты при предыдущей власти. Также поддерживать малый бизнес, который пострадал от карантинных ограничений, и инициировать обращение в парламент и к президенту о немедленном введении страховой медицины.

Юлия Тимошенко призвала политиков прекратить избирательные споры и, объединившись в общинах, начать работу на защиту людей и интересов страны.

«За оппозиционные фракции на местных выборах люди отдали более 80% голосов, а это значит, что они требуют изменения курса. Они хотят новой политики, совершенно новых стратегий и немедленных решений. Мы все должны быть партнерами в том, чтобы изменить действующую политику, чтобы сделать бюджет другим, чтобы люди смогли почувствовать, что их надежды не завершатся оппозиционными сражениями и противостояниями, а состоится конкретное изменение сегодняшней жизни людей», - призвала Юлия Тимошенко.

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