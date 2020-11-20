Украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение у Авдеевки

Боевики один раз нарушили режим тишины в Донбассе.

Сегодня, 19 ноября, роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное" , - говорится в вечерней сводке.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.

Напомним, сегодня гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по Донбасса собралась на внеочередное заседание по вопросам разблокирования работы КПВВ и обмена удерживаемыми лицами. Накануне сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.