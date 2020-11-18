Турция официально отправляет военных в Азербайджан

Турецкие военные будут находиться в миротворческом центре в течение одного года.

Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о командировании военных в Азербайджан для поддержки миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Турецкие военные будут находиться в миротворческом центре в течение одного года. Численность контингента определит Администрация президента.

Такое решение приняли в рамках соглашения Турции и РФ о совместном мониторинге решения Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.