Турция официально отправляет военных в Азербайджан

Турецкие военные будут находиться в миротворческом центре в течение одного года.

Турция официально отправляет военных в Азербайджан
Фото: aa.com.tr

Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о командировании военных в Азербайджан для поддержки миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Турецкие военные будут находиться в миротворческом центре в течение одного года. Численность контингента определит Администрация президента.

Такое решение приняли в рамках соглашения Турции и РФ о совместном мониторинге решения Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Азербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи ШушиАзербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи Шуши
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФКонтрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФ
Зеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветерановЗеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветеранов
Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)
На границе Армении с Азербайджаном зенитной ракетой сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24На границе Армении с Азербайджаном зенитной ракетой сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24
Армения опровергла заявление Азербайджана о взятии ШушиАрмения опровергла заявление Азербайджана о взятии Шуши
Алиев: “Азербайджанская армия освободила город Шуша от армянской оккупации”Алиев: “Азербайджанская армия освободила город Шуша от армянской оккупации”
Нацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и АрменииНацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении
В Харькове обстреляли Почетное консульство АзербайджанаВ Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджана
Кернеса официально признали мэром ХарьковаКернеса официально признали мэром Харькова
Последние новости
Подгружаем последние новости