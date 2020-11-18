Заседание по делу Шеремета перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи

Заседания были запланированы на 17 и 24 ноября.

Заседание по делу Шеремета перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи
Фото: Макс Трєбухов

Судья Оксана Голуб, рассматривающая дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, заболела. Запланированные на 17 и 24 ноября заседания перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщили Радио Свобода в Шевченковском районном суде Киева.

"Нет [информации, когда состоится следующее заседание]. Судья на больничном. Предвидеть, до какого времени он продлится, - нельзя", - сказали в суде.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела. На нем было принято решение, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября был определен состав суда. Согласно протоколу, основными присяжными в этом уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующая судья на заседании - Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) и оставил его под арестом.

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