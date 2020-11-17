Порошенко призвал срочно вернуть уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях

По его мнению, атака на антикоррупционную инфраструктуру углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО.

Если немедленно не вынести на рассмотрение парламента законопроекты, возвращающие уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях, это отбросит Украину от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Об этом заявил с трибуны парламента экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

По его мнению, атака на антикоррупционную инфраструктуру углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО, грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС . Порошенко призвал рассмотреть законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях.

«Сегодня не ставится на рассмотрение этот вопрос, потому что нет голосов «Слуг народа» и их сателлитов в этом зале. Мы требуем сегодня поставить к рассмотрению вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции», - призвал Петр Порошенко.