Порошенко призвал срочно вернуть уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях

По его мнению, атака на антикоррупционную инфраструктуру углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО.

Порошенко призвал срочно вернуть уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях
Фото: eurosolidarity.org

Если немедленно не вынести на рассмотрение парламента законопроекты, возвращающие уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях, это отбросит Украину от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Об этом заявил с трибуны парламента экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

По его мнению, атака на антикоррупционную инфраструктуру углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО, грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС. Порошенко призвал рассмотреть законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях.

«Сегодня не ставится на рассмотрение этот вопрос, потому что нет голосов «Слуг народа» и их сателлитов в этом зале. Мы требуем сегодня поставить к рассмотрению вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции», - призвал Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистамиПремьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами
Порошенко представил план преодоления коронавирусного кризиса с переподготовкой врачей и массовым тестированиемПорошенко представил план преодоления коронавирусного кризиса с переподготовкой врачей и массовым тестированием
Порошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в УкраинеПорошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в Украине
Тимошенко призвала принять законопроект, откладывающий введение кассовых аппаратов для ФЛПТимошенко призвала принять законопроект, откладывающий введение кассовых аппаратов для ФЛП
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы властиСаакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти
Ермак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в МинскеЕрмак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в Минске
У Зеленского хотят вернуться к формату видеоблоговУ Зеленского хотят вернуться к формату видеоблогов
Лидеры крупнейших христианских церквей призвали сохранить доступность храмов в условиях карантинаЛидеры крупнейших христианских церквей призвали сохранить доступность храмов в условиях карантина
Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости