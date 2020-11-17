В случае необходимости Верховная Рада будет собираться внеурочно

Народные депутаты поддержали предложение внести изменения в план работы Верховной Рады - сократить пленарную неделю до одного дня из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Председательствующая сообщила, что на заседании Согласительного совета было принято решение о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, а именно в период с 18 по 20 ноября отвести для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах", - говорится в сообщении.

За это решение проголосовали 282 нардепа.

В случае необходимости Верховная Рада будет собираться вне очереди.

Напомним, вчера стало известно, что Верховная Рада сокращает пленарную неделю до одного дня из-за заболевания депутатов коронавирусом.

У двух из трех руководителей Рады диагностировали коронавирус - у спикера парламента Дмитрия Разумкова и у вице-спикера Руслана Стефанчука. Ранее также сообщалось, что каждый шестой нардеп переболел или болен ковидом.