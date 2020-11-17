РоSSийские наемники на Донбассе нарушили мирные договоренности

Вечером враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

РоSSийские наемники на Донбассе нарушили мирные договоренности
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За минувшие сутки роSSийские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время из временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что сегодня в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска дважды нарушили мирные договоренности. В районе населенного пункта Марьинка боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применили подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих не было.

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