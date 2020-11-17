Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19

Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни обсудит этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Израиль расширил круг возможных поставщиков вакцины от коронавируса, включив в этот перечень РоSSию и ее средство Sputnik V.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

"Около часа назад я разговаривал с президентом РоSSии Владимиром Путиным о возможности приобретения опциона на вакцину Sputnik-V. Мы обсудим это в ближайшие дни", - сказал Нетаньяху.

"Моя цель - максимально быстро доставить как можно больше вакцин из максимально большого количества источников как можно большему количеству граждан", - добавил он.

Израиль в июне подписал контракт на поставку вакцины с корпорацией Moderna. На прошлой неделе он подписал контракт с корпорацией Pfizer. Обе корпорации сообщили об обнадеживающих результатах испытаний.

"Израиль также разрабатывает свою собственную вакцину, которая, в случае успеха, может быть готова к продаже до конца лета.

Напомним, ВОЗ

надеется, что массовая прививка от COVID-19 начнется в середине 2021 года.