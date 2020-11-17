Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром

В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова.

Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром
Фото: Макс Левин

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

К такому выводу 16 ноября пришел Второй апелляционный административный суд, сообщает Суспільне.

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

2 октября Павел Фукс сообщил, что Кернес получил негативный тест на COVID-19.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд Киева отменил заочный арест ЯнуковичаАпелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича
Апелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета БроваровАпелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета Броваров
Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)
Полиция Харькова расследует исчезновение КернесаПолиция Харькова расследует исчезновение Кернеса
Бульдога выбрали мэром города в штате КентуккиБульдога выбрали мэром города в штате Кентукки
Кернеса официально признали мэром ХарьковаКернеса официально признали мэром Харькова
Мэром Константиновки стал АзаровМэром Константиновки стал Азаров
Ректора одного из столичных ВУЗов уличили в содействии незаконной переправке иностранцев в страны ЕСРектора одного из столичных ВУЗов уличили в содействии незаконной переправке иностранцев в страны ЕС
КСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательстваКСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства
Международные наблюдатели признали местные выборы-2020 безопасными, - МВДМеждународные наблюдатели признали местные выборы-2020 безопасными, - МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости