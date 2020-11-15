Порядок на выборах обеспечивают 5 тыс. полицейских, нацгвардейцев и спасателей

Все участковые избирательные комиссии работают, с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области.

К обеспечению правопорядка во время второго тура выборов привлечено более 5 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины и ГСЧС Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В настоящее время все комиссии начали свою работу, с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области", - отметил он.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Также сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч.

Избирательные участки традиционно открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.