Для библиотек Луганщины приобрели 600 экземпляров книги Кипиани о деле Стуса

Для библиотек Луганской области приобрели более 600 экземпляров книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”.

Об этом сообщила в соцсети Facebook сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

Книги приобрели по инициативе председателя Львовского облсовета Александра Ганущина. Их получат 273 школьные библиотеки и 297 библиотек.

Фото: facebook Ирины Геращенко

"Первые книги уже передали местным библиотекам. Мы приветствуем эту правильную инициативу ", - написала Геращенко.

Напомним, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что закупит для национальных библиотек часть тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

В октябре Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчука.

Недостоверной признана информация: "Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло ". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук ... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?».

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя.

В августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.