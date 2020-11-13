Французские военные ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Мали

Французские военные убили в Мали Ба Аг Муссу - главаря группы, связанной с террористической группировкой "Аль-Каида".

Об этом сообщила министр обороны Флоранс Парли в пятницу, 13 ноября.

"Французские вооруженные силы обезвредили 10 ноября в Мали одного из главарей "Аль-Каиды". Я поздравляю наших солдат с этим успехом", - написала Парли в Twitter .

"Его считают одним из ведущих военных джихадистов в Мали, который отвечал, в частности, за подготовку новобранцев", - отметила глава минобороны Франции. Она добавила, что к этой спецоперации на северо-востоке Мали были привлечены вертолеты и сухопутные войска.

Les forces arm?es fran?aises ont neutralis? un haut cadre d'Al-Qa?da, ce 10 novembre au Mali. Je f?licite nos militaires pour ce succ?s qui prive Iyad Ag Ghali d'un de ses principaux adjoints. Leur engagement, leur courage et leur abn?gation nous rendent forts et fiers. pic.twitter.com/dx6JRgw3HJ — Florence Parly (@florence_parly) November 13, 2020

Ба Аг Мусса был военным командующим "Группы поддержки ислама и мусульман". Считается, что он ответственен за несколько нападений на военных из Мали и других стран, пишет DW.

В июне французские солдаты ликвидировали главаря "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" Абдельмалека Друкдаля. Он был членом руководства террористической организации и командовал всеми ветвями "Аль-Каиды" в Северной Африке и в регионе Сахель.

В феврале Франция объявила, что перебросит в Африку, в частности в регион Сахель, еще 600 своих военных для борьбы с исламистами. Всего там дислоцированы более 5 тысяч французских военнослужащих. Регион Сахель в Африке охватывает Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а Магриб - Марокко, Тунис, Алжир, Ливию, Мавританию и Западную Сахару.