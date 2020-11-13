Макрон проведет переговоры с Госсекретарём США Помпео в понедельник
Помпео сейчас находится в турне по странам Европы и Ближнего Востока.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с государственным секретарем США Майком Помпео в Париже.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности не уточняются, но отмечается, что встреча состоится по инициативе американской стороны.
Французское издание Le Figaro сообщает со ссылкой на администрацию Макрона, что госсекретарь США и президент собираются обсуждать ситуацию в Нагорном Карабахе и проблему терроризма.
Также Помпео планирует встретиться с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Госсекретарь США сейчас находится в турне по странам ЕС. Он также планирует посетить Турцию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Напомним, 10 ноября Джо Байден, победивший на президентских выборах в США, провел телефонные переговоры с Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
На Третьем Форуме мира в Париже 11 ноября, мэр столицы Франции Анн Идальго назвала избрание Байдена президентом США "замечательной новостью для всего международного сообщества". Она считает, что при Байдене восстановится взаимодействие между США и другими развитыми странами. Как сообщалось, Байден планирует отменить ряд распоряжений Трампа - а именно вернуть США к Парижскому климатическому соглашению и восстановить членство страны в ВОЗ.
Глава МИД Франции, в свою очередь, заявил, что Франция и ЕС запустили масштабный диалог со следующей президентской администрацией США. Однако при этом он указал на необходимость усилить автономию и независимость Европы.