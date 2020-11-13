Макрон проведет переговоры с Госсекретарём США Помпео в понедельник

Помпео сейчас находится в турне по странам Европы и Ближнего Востока.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с государственным секретарем США Майком Помпео в Париже.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности не уточняются, но отмечается, что встреча состоится по инициативе американской стороны.

Французское издание Le Figaro сообщает со ссылкой на администрацию Макрона, что госсекретарь США и президент собираются обсуждать ситуацию в Нагорном Карабахе и проблему терроризма.

Также Помпео планирует встретиться с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Госсекретарь США сейчас находится в турне по странам ЕС . Он также планирует посетить Турцию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Напомним, 10 ноября Джо Байден, победивший на президентских выборах в США , провел телефонные переговоры с Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

На Третьем Форуме мира в Париже 11 ноября, мэр столицы Франции Анн Идальго назвала избрание Байдена президентом США "замечательной новостью для всего международного сообщества". Она считает, что при Байдене восстановится взаимодействие между США и другими развитыми странами. Как сообщалось, Байден планирует отменить ряд распоряжений Трампа - а именно вернуть США к Парижскому климатическому соглашению и восстановить членство страны в ВОЗ.