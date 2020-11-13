Северный поток-2 ослабляет НАТО

Северный поток-2 ослабляет НАТО

РоSSийский проект "Северный поток-2" должен быть остановлен окончательно, поскольку это косвенно ослабляет альянс НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что "Северный поток-2" увеличивает зависимость Европы и в частности Германии от РоSSии, а это, в свою очередь, влияет на НАТО.

Дополнительные рычаги влияния Кремля, созданные роSSийским газопроводом, будут не в пользу Польши и Украины.

Именно поэтому обе палаты Конгресса США договорились о введении новых санкций против "Северного потока-2". Новые санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных компаний, которые изъявят желание поучаствовать в строительстве газопровода.

Новый пакет расширяет перечень работ и услуг, подпадающих под санкции США.

Как известно, в конце октября США уже расширяли санкциии против "Северного потока-2". В прошлый раз они касались компаний, которые будут устанавливать на кораблях оборудование, используемое при строительстве газопровода.

Также сообщалось, что участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне.

МинПром по материалам Хвиля

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