В Раде назвали условие введения в Украине полного локдауна

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине общенационального жесткого карантина (локдауна). Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.

Об этом он заявил в ефире телеканала “1+1”.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки. Впрочем, нового локдауна украинская экономика не выдержит, добавил он.

Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявил, что введение жесткого локдауна в Украине, как в начале пандемии, является "исключительно резервнім моментом", его введут только в случае, если "нельзя будет ничего другого сделать".