93 больницы не выполнили требования НСЗУ и частично потеряют финансирование

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) останавливает оплату 93 заведениям по отдельным пакетам медицинских услуг. Об этом в комментарии LB.ua рассказал и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

Эти 93 заведения не выполнили отложенные требования по договорам о предоставлении медицинских услуг. Условия касаются дозакупки необходимого оборудования и комплектации штата, а также отсутствия лицензии на использование наркотических средств.

"В начале года более 500 учреждений здравоохранения в Украине заключили договор с НСЗУ с обязательством выполнить отложенные требования. У владельцев и руководителей медицинских учреждений, получавших средства от НСЗУ на отложенных условиях, было 6 месяцев для дооборудования своих больниц и обеспечения необходимыми специалистами, - пояснил Виленский. - 30 сентября 2020 года истек срок выполнения учреждениями отложенных требований по договору с НСЗУ. Невыполнение требований является основанием для отказа НСЗУ от договора".

Виленский также рассказал, что остальные заведения выполнили отложенные условия:

"Петровская ЦРБ в Кировоградской области "переманила" в свое учреждение трех анестезиологов из Желтых Вод, обеспечив их земельными участками и повышенной заработной платой, - приводит примеры Виленский. - Пятихатская ЦРБ направила на курсы своего акушера-гинеколога, он переквалифицируется в анестезиолога. Мирноградская центральная городская больница выполнила целых 13 требований. Они закупили и получили благотворительную помощь - медицинское оборудование, в значительно большем количестве, чем требовалось".

Больше всего медицинских учреждений - 93 - не выполнили требования (или выполнили не своевременно) по пакету услуг "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций". По пакету "Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям" - 33 медучреждения. По пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" - 12 медучреждений. По пакету "Психиатрическая помощь взрослым и детям" - 6 медучреждений. По пакету "Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях" - 2 медучреждения.

Одни из основных причин несоответствия требованиям НСЗУ - отсутствие медицинского оборудования (в частности, аппарата ИВЛ, монитора пациента, портативного дефибриллятора, УЗИ аппарата и т.п.), недостаток необходимого количества медицинских специалистов, в частности анестезиологов, для оказания круглосуточной медицинской помощи, а также отсутствие лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Без выполнения этих требований учреждения здравоохранения не могут обеспечить стационарную помощь пациенту круглосуточно, а также провести необходимую диагностику, произвести обезболивание, вовремя оказать помощь при ухудшении состояния пациента.

Наибольшее количество таких заведений в Днепропетровской области - 14, в Закарпатской - 8 и в Одесской, Ивано-Франковской и Донецкой - по 7 заведений.

Также есть 39 медицинских учреждений, несвоевременно выполнивших отложенные требования в соответствии с условиями закупки медицинских услуг. Причем 7 из них - по двум или более пакетам услуг. Таких заведений всего в Закарпатской области - 9, в Одесской - 4, в Ровенской, Черкасской, Львовской и городе Киеве - по 3 заведения. Эти медицинские учреждения получат меньше средств за оказанные медицинские услуги за октябрь и ноябрь 2020 года.

"Национальная служба здоровья работает в интересах пациента и оплачивает услуги только в тех учреждениях, где есть необходимое оборудование и специалисты и где пациенту могут оказать безопасную медицинскую услугу, - говорит Виленский. - Как только медицинское учреждение выполнит все требования, Национальная служба здоровья Украины сразу же возобновит финансирование, начиная с даты выполнения требований".

Напомним, по состоянию на 9 ноября Национальная служба здоровья Украины выплатила 8 млрд грн за лечение пациентов с коронавирусом либо с подозрением на него.