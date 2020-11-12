Президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде
Монумент установили в районе нового жилого комплекса, который приехал открывать президент.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице страны Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.
Об этом сообщило государственное информагентство "Туркменистан сегодня".
Монумент установили в районе нового жилого комплекса, который приехал открывать Бердымухамедов.
"Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение к неслыханной смелости и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана. Отличительная черта характера алабая - достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе, который украсил один из перекрестков проспекта Махтумкули", - говорится в сообщении.
Бердымухамедов очень любит алабаев. В 2017 году он подарил щенка этой породы президенту РоSSии Владимиру Путину, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу "Туркменский алабай" и презентовал одноименную песню.
Напомним, позолоченные памятники в Туркменистане начали устанавливать при первом президенте республики Сапармурате Ниязове (Туркменбаши). Также один установленный в 2015 году памятник действующему президенту Бердымухамедову есть в Ашхабаде.