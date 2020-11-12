Президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице страны Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.

Об этом сообщило государственное информагентство " Туркменистан сегодня".

Монумент установили в районе нового жилого комплекса, который приехал открывать Бердымухамедов.

"Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение к неслыханной смелости и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана. Отличительная черта характера алабая - достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе, который украсил один из перекрестков проспекта Махтумкули", - говорится в сообщении.

Фото: turkmenportal.com

Фото: turkmenportal.com

Фото: turkmenportal.com

По данным агентства, высота фигуры собаки - шесть метров. Она установлена на постаменте высотой девять метров и "хорошо просматривается со всех сторон и заметна издалека".

Бердымухамедов очень любит алабаев. В 2017 году он подарил щенка этой породы президенту РоSSии Владимиру Путину, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу "Туркменский алабай" и презентовал одноименную песню.