Президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде

Монумент установили в районе нового жилого комплекса, который приехал открывать президент.

Президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде
Фото: turkmenportal.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице страны Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.

Об этом сообщило государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Монумент установили в районе нового жилого комплекса, который приехал открывать Бердымухамедов.

"Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение к неслыханной смелости и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана. Отличительная черта характера алабая - достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе, который украсил один из перекрестков проспекта Махтумкули", - говорится в сообщении.

Фото: turkmenportal.com
По данным агентства, высота фигуры собаки - шесть метров. Она установлена на постаменте высотой девять метров и "хорошо просматривается со всех сторон и заметна издалека".

Фото: turkmenportal.com

Фото: turkmenportal.com

Бердымухамедов очень любит алабаев. В 2017 году он подарил щенка этой породы президенту РоSSии Владимиру Путину, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу "Туркменский алабай" и презентовал одноименную песню.

Напомним, позолоченные памятники в Туркменистане начали устанавливать при первом президенте республики Сапармурате Ниязове (Туркменбаши). Также один установленный в 2015 году памятник действующему президенту Бердымухамедову есть в Ашхабаде.

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