В РоSSии за неуплату налогов заочно осудили украинского бизнесмена Григоришина

Его обвинили в неуплате в бюджет РФ почти 1,4 млрд рублей в 2008-2010 годах.

В РоSSии за неуплату налогов заочно осудили украинского бизнесмена Григоришина
Фото: Макс Левин

Суд в РоSSии заочно приговорил украинского бизнесмена Константина Григоришина к четырем годам заключения за неуплату налогов почти на 1,4 млрд рублей.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По версии следствия, такую сумму в 2008-2010 годах недоплатил в казну подконтрольный бизнесмену роSSийский актив - ООО "ПИК "Создание", которое занималось поставкой трансформаторов из Запорожья и позже было признано банкротом.

Обвинители уверены, что Григоришин был бенефициарным владельцем компании и вместе с гендиректором общества Владимиром Богатыревым придумал схему уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных агентских договоров.

В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс по нему проходил заочно. Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. Между тем арестованное имущество олигарха - недвижимость и произведения искусства - осталось под обеспечительными мерами.

Адвокаты Григоришина не стали комментировать решение суда, однако отметили, что у них есть 10 дней для подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в апреле 2016 года роSSийский олигарх Григоришин подал документы на получение украинского гражданства. О намерении Григоришина получить украинский паспорт стало известно после того, как суд в РоSSии объявил его в розыск за неуплату налогов.

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