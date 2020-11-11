Глава МинТОТ Резников заболел ковидом и пошел на самоизоляцию

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус и находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок. Обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, вроде бы приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит", - написал министр.

Напомним, ранее также стало известно, что ковид подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.

В понедельник президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. Летом Зеленский говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтоб показать людям, "что это не страшно".