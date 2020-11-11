Минкультуры готовит предложение о финансовых компенсациях для отрасли во время карантина, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики готовит предложение к Кабинету министров и Министерству финансов о компенсациях для сферы культуры во время карантина.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Имели непростую дискуссию на правительственном совещании о «карантине выходного дня». Ограничениям быть, но на более короткий срок, в три недели, до стабилизации роста заболеваний, и с четкой рамкой перечня запретов. Мы не отступаем от своей позиции и продолжаем бороться. Решение сложное, но прошу отрасль также не опускать руки ради украинской культуры", - написал он в своем Telegram-канале.

"Уже готовим наше предложение к Кабмину о режиме финансовых компенсаций. Будем апеллировать к европейскому опыту, потому что введение локдауна там предусматривало финансовые компенсации от государства субъектам хозяйствования (в том числе и самозанятым) на период простоя", - добавил Ткаченко.

Он также привел пример расчетов о влиянии карантина на культуру, туризм и другие креативные индустрии.

"Этот язык цифр говорит сам за себя о критичности ситуации и важности финансовой поддержки. 2% ВВП страны, или более 83 млрд гривен, - совокупные потери бизнеса сферы культуры, креативных индустрий и туризма от недополученного дохода с начала марта, учитывая первый локдаун", - отметил Ткаченко.

Он отметил, что во время локдауна и закрытия границ туристический поток сократился на 75%. Падение средней загруженности отелей - с 50% до 20%, а средние потери дохода за один уикенд - 1045, 66 млн гривен. Загруженность отелей уменьшилась с 50% до 20% (средние потери дохода за один уикенд - 119,77 млн гривен).

Падение числа посетителей кинотеатров составило 39% (средние потери дохода за один уикенд - 17,13 млн гривен). Культура и креативные индустрии (без ІТ и киносети), по данным Минкульта, потеряли до 50% дохода из-за ограничений на проведение мероприятий и вход в заведения (средние потери дохода за 1 уикенд - 324,16 млн гривен).

Ткаченко отмечает, что потери в рабочей силе и доходах могут отбросить области туризма, культуры и креативных индустрий на уровень 2010 года. А локдаун может привести к потере около 10% ВВП в течение ближайших пяти лет.

Совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач, в свою очередь, отметил, что кинотеатры получают 80% прибыли именно в выходные. Поэтому он не исключает, что их просто придется закрыть.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты... и это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас гораздо безопаснее, чем в общественном транспорте, который продолжит быть переполненным. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", - написал он в фейсбуке.

Напомним, сегодня Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство готово поддержать предпринимателей, пока будет продолжаться усиленный карантин выходного дня. По его словам, в том числе рассматривается вариант компенсаций части зарплат работников в связи с простоем производства.