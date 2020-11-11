На Закарпатье на взятке поймали главу одной из ОТГ от "Слуги народа"

Фото: Служба безпеки України

На Закарпатье СБУ разоблачила голову объединенной территориальной общины на вымогательстве взятки за ремонт дорог.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы взятки.

В пресс-службе Офиса президента отметили, что задержанным оказался новоизбранный от партии "Слуга народа" председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич.

"Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - сообщили в ОП.

В Офисе президента добавили: команда президента Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Впрочем, результаты работы правоохранительной системы пока недостаточны, считают в ОП.

"Вместе со всем обществом ждем справедливых приговоров для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - отметили в ОП.

Напомним, 10 ноября на Луганщине задержан мэр города Кременная Луганской области Юрий Прокопенко. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки за победу в тендере.