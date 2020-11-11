На Закарпатье на взятке поймали главу одной из ОТГ от "Слуги народа"
Задержанным оказался новоизбранный от партии "Слуга народа" глава Воловецкой ОТГ Михаил Попелич.
На Закарпатье СБУ разоблачила голову объединенной территориальной общины на вымогательстве взятки за ремонт дорог.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы взятки.
В пресс-службе Офиса президента отметили, что задержанным оказался новоизбранный от партии "Слуга народа" председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич.
"Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - сообщили в ОП.
В Офисе президента добавили: команда президента Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Впрочем, результаты работы правоохранительной системы пока недостаточны, считают в ОП.
"Вместе со всем обществом ждем справедливых приговоров для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - отметили в ОП.
Напомним, 10 ноября на Луганщине задержан мэр города Кременная Луганской области Юрий Прокопенко. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки за победу в тендере.