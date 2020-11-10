В Минздраве объяснили, кого не коснется запрет на госпитализации и операции

В Министерстве здравоохранения (МОЗ) сообщили, что, несмотря на запрет проведения плановых операций и госпитализаций в больницах, некоторым категориям граждан продолжат оказывать соответствующие услуги.

Об этом говорится в сообщении на сайте МОЗ.

В министерстве отметили, что пунктом 14.5 Постановления №641 предусмотрено, что на территории региона, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности (сейчас действует по всей Украине), дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, предусмотренным для "зеленого" и "желтого" уровня эпидемической опасности запрещается проведение медучреждениями плановых госпитализаций.

Исключение составят лишь следующие случаи:

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Напомним, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации в больницах запрещены. Медучреждения принимают только ургентных больных и больных с COVID-19.

Министерство здравоохранения также инициирует введение так называемого карантина выходного дня, когда противоэпидемические меры будут усилены только в субботу и воскресенье.

Такой шаг предполагает с 00 часов субботы до 00 часов понедельника работу только продуктовых магазинов, аптек, работу транспорта, АЗС, работу Ветаптек. Рестораны, кафе и другие заведения должны работать только на вынос, ТРЦ и остальные магазины рекомендуют закрыть.