В Минздраве объяснили, кого не коснется запрет на госпитализации и операции
Помогать будут беременным, онкобольным и некоторым другим категориям больных.
В Министерстве здравоохранения (МОЗ) сообщили, что, несмотря на запрет проведения плановых операций и госпитализаций в больницах, некоторым категориям граждан продолжат оказывать соответствующие услуги.
Об этом говорится в сообщении на сайте МОЗ.
В министерстве отметили, что пунктом 14.5 Постановления №641 предусмотрено, что на территории региона, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности (сейчас действует по всей Украине), дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, предусмотренным для "зеленого" и "желтого" уровня эпидемической опасности запрещается проведение медучреждениями плановых госпитализаций.
Исключение составят лишь следующие случаи:
- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
Напомним, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации в больницах запрещены. Медучреждения принимают только ургентных больных и больных с COVID-19.
Министерство здравоохранения также инициирует введение так называемого карантина выходного дня, когда противоэпидемические меры будут усилены только в субботу и воскресенье.
Такой шаг предполагает с 00 часов субботы до 00 часов понедельника работу только продуктовых магазинов, аптек, работу транспорта, АЗС, работу Ветаптек. Рестораны, кафе и другие заведения должны работать только на вынос, ТРЦ и остальные магазины рекомендуют закрыть.