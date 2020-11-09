"Слуга народа" пообещала обнародовать результаты опроса Зеленского после объявления всех итогов местных выборов

Партия "Слуга народу" заявила, что подсчет результатов опроса президента Зеленского, проводившегося в один день с местными выборами, уже завершился.

Его итоги обнародуют после того, как по всей стране объявят результаты местных выборов. Об этом говорится на странице "Слуги народа" в Facebook.

В партии также объяснили обнародованные в соцсетях кипы с анкетами опроса. Отмечается, что для опроса листов было напечатано больше, чем использовано.

Фото: Telegram Алексей Гончаренко

"Возможно, на «сенсационных» фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - заявили "слуги".

Напомним, что 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, что брендированную логотипом и названием опроса.

Структура опросной сети включает областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые должны были проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук обещала, что результаты опроса будут обнародованы 26 октября.