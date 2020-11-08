Байден планирует вернуть США к Парижскому соглашению и ВООЗ

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует отменить ряд распоряжений 45-го президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет reason.com со ссылкой на близких к его избирательной кампании лиц.

Так, Байден хочет вернуть США к Парижскому климатическому соглашению и восстановить членство страны в ВООЗ.

Также в планах – немедленная отмена запрета на иммиграцию для лиц из стран, где преобладает мусульманское население и восстановление такой называемой программы "мечтателей" - людей, которых незаконно привезли в США в детстве.

США разорвали отношения с Всемирной организацией здравоохранения в июле 2020 года, а из Парижского климатического соглашения вышли на следующий день после выборов в США - 4 ноября.

Напомним, американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

Джо Байден после объявления его победы на выборах призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Во время пресс-конференции, организованной юридической компанией Трампа в Питтсбурге, штат Пенсильвания, главный представитель президента Рудольф Джулиани представил свидетелей - наблюдателей от Республиканской партии, которых не допустили должным образом на избирательные участки в этом штате. Также объявлено о голосовании "мертвых душ" и возможном вбросе бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время Джулиани, реагируя на решение отдельных американских медиа объявить Байдена победителем выборов, подчеркнул: "Все медиа определили? Боже мой! Мы забыли о законодательстве? Медиа не решают, кто победил. А суды - да".

Глава юридической команды действующего главы Белого дома сообщил, что в ближайшее время будут задокументированы иски в окружные суды ряда штатов, в том числе и Пенсильвании.