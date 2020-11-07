В Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджана
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках.
В Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает сайт Консульства.
"Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7", - говорится в сообщении.
В Консульстве сообщили о 6 выстрелах, пробитых окнах и входных дверях. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.
По факту обстрела возбуждено уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона Харькова ведут расследование.
Напомним, в октябре в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины.
Консульский округ в городе Шемахи будет охватывать Агдахский, Ахсуйский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы.
На должность почетного консула Украины в городе Шемахи назначен Мехрали Гасымов.