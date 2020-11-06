Глава Минздрава напомнил, что не всем больным COVID-19 необходима госпитализация: "Больница - не санаторий"

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что госпитализация больных с COVID-19 должна происходить при наличии конкретных показаний. Если же они отсутствуют, то безопаснее будет лечиться дома.

Об этом он заявил на брифинге.

"Больница - это не санаторий, когда человек просто хочет госпитализироваться. Это должно происходить исключительно по показаниям и по установленному диагнозу врачом-специалистом и по его направлению на госпитализацию", - сказал Степанов.

Он отметил, что до 80% людей, страдающих COVID-19, легко переносят болезнь.

"Госпитализация больных COVID-19 происходит по показаниям. Около 80% пациентов имеют легкое течение болезни и не нуждаются в стационарном лечении. В случае появления симптомов болезни необходимо позвонить семейному врачу, который обязан оценить состояние пациента и принять решение о необходимости госпитализации или предоставлении медицинской помощи в амбулаторных условиях", - добавил глава Минздрава.

При этом он призвал украинцев не заниматься самолечением.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусом в сутки, а концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. случаев.

В конце октября сообщалось, что больницы для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом заняты на 61,7%. Согласно результатам моделирования Киевской школы экономики, каждая пятая больница первой волны критически заполнена больными ковидом. В 54 учреждениях реанимационные койки заполнены на 100%.