Рада не смогла назначить судей Конституционного суда

Верховная Рада на заседании 6 ноября голосовала за назначение судей Конституционного суда. Рассматривались четыре кандидата - Юрий Павленко (от ОПЗЖ), Ольга Боднар-Петровская (от "Батькивщины"), Николай Сирый, и Наталья Денисенко.

На рейтинговом голосовании за Боднар проголосовали 125 нардепов. За Денисенко - 38. За Павленко - 154. За Сирого - 97 голосов парламентариев.

Юрий Павленко был вынесен на голосование за назначение судьей. Его поддержали 100 парламентариев, решение не было принято. Объявлен повторный конкурс.

Судьи по квоте Верховной Рады назначаются по следующему механизму: парламентские фракции подают свои кандидатуры, которые обязаны пройти проверки. После этого кандидаты должны пройти собеседование с представителями профильного комитета, затем за их назначение голосуют в зале.

Согласно закону о Конституционном суде, Верховная Рада имеет квоту на назначение шести судей, такое же количество назначают президент Украины и съезд судей Украины. Всего суд состоит из 18 судей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, предусматривающий роспуск состава судей КС на фоне скандального решения об отмене положений антикоррупционного законодательства.

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного Суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В таком случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Однако Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосовать за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.

Это может произойти, если будет политический конфликт.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.

Нардепы также передали в Конституционный Суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольно сложить с себя полномочия или уйти в отставку.