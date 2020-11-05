Вторая попытка. Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада после перерыва одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим. За соответствующий законопроект №4100-д проголосовали 253 депутата из 226 необходимых.

Рада одобрила законопроект за основу без обсуждения в ходе повторного рассмотрения на внеочередном заседании, созванном по требованию 150 народных депутатов для рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс №4100-д.

Текста доработанного сегодня комитетом законопроекту на сайте парламента пока нет.

Предыстория

На утреннем заседании Верховная Рада не смогла принять законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим.

Как голосовали

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что во время совещания с руководителями депутатских фракций и групп достигнута договоренность о том, чтобы начать рассмотрение вопросов повестки дня из двух законопроектов — о внесении изменений в Бюджетный кодекс №4100 и о государственном бюджете на 2021 №4000.

Он поставил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс на голосование для принятия за основу без обсуждения. После этого планировалось начать рассмотрение бюджета-2021 первом чтении.

Однако за изменения в Бюджетный кодекс проголосовали 225 депутатов из 226 необходимых.

Почему важен законопроект

Данный проект закона является бюджетообразующим. После провального голосования Разумков снова вызвал к себе глав фракций и депутатских групп.

После короткого совещания председатель Верховной Рады дал поручение комитету по вопросам бюджета безотлагательно собраться на заседание для рассмотрения законопроекта №4100 и рассмотреть его на внеочередном заседании в 12 часов.

Разумков поставил на голосование законопроект №4100 для направления его на доработку. 262 голосами народные депутаты поддержали это предложение.

Напомним

Рассмотрение парламентом госбюджета-2021 в первом чтении откладывалось уже несколько раз.

В частности потому, что к проекту бюджета-2021 поступило более 2,5 тыс. поправок на более 1 трлн грн, что составляет около двух годовых бюджетов.

2 ноября бюджетный комитет закончил рассмотрение проекта госбюджета на 2021 и рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении на заседании 5 ноября.

Госбюджет-2021

Ранее комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.