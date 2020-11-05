Вторая попытка. Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс
Верховная Рада после перерыва одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим. За соответствующий законопроект №4100-д проголосовали 253 депутата из 226 необходимых.
Рада одобрила законопроект за основу без обсуждения в ходе повторного рассмотрения на внеочередном заседании, созванном по требованию 150 народных депутатов для рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс №4100-д.
Текста доработанного сегодня комитетом законопроекту на сайте парламента пока нет.
Предыстория
На утреннем заседании Верховная Рада не смогла принять законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим.
Как голосовали
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что во время совещания с руководителями депутатских фракций и групп достигнута договоренность о том, чтобы начать рассмотрение вопросов повестки дня из двух законопроектов — о внесении изменений в Бюджетный кодекс №4100 и о государственном бюджете на 2021 №4000.
Он поставил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс на голосование для принятия за основу без обсуждения. После этого планировалось начать рассмотрение бюджета-2021 первом чтении.
Однако за изменения в Бюджетный кодекс проголосовали 225 депутатов из 226 необходимых.
Почему важен законопроект
Данный проект закона является бюджетообразующим. После провального голосования Разумков снова вызвал к себе глав фракций и депутатских групп.
После короткого совещания председатель Верховной Рады дал поручение комитету по вопросам бюджета безотлагательно собраться на заседание для рассмотрения законопроекта №4100 и рассмотреть его на внеочередном заседании в 12 часов.
Разумков поставил на голосование законопроект №4100 для направления его на доработку. 262 голосами народные депутаты поддержали это предложение.
Напомним
Рассмотрение парламентом госбюджета-2021 в первом чтении откладывалось уже несколько раз.
В частности потому, что к проекту бюджета-2021 поступило более 2,5 тыс. поправок на более 1 трлн грн, что составляет около двух годовых бюджетов.
2 ноября бюджетный комитет закончил рассмотрение проекта госбюджета на 2021 и рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении на заседании 5 ноября.
Госбюджет-2021
Ранее комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.
Госбюджет-2021 предусматривает доходы на уровне 1,071 трл грн, а расходы — 1,350 трлн грн. Дефицит составляет 270,4 млрд грн или 6% ВВП.