Рада на внеочередном заседании приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Председательствующий после регистрации народных депутатов открыл внеочередное заседание, созванное в связи с требованием 150 народных депутатов Украины, для рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №4100-д. Законопроект был поставлен на голосование. Народные депутаты 253 голосами «за» поддержали законопроект за основу в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодекс (4100). За его принятие проголосовали только 225 депутатов.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.

Профильный комитет предложил увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.