Выборы-2020 стали самыми дорогими в истории США

У демократов было финансовое преимущество перед республиканцами.

На выборы президента и законодателей, состоявшиеся 3 ноября в США, была потрачена рекордная сумма - более 14 млрд долларов.

Такие данные обнародовала американская неправительственная организация Центр за ответственную политику (CRP), передает Голос Америки.

Фото: twitter.com/OpenSecretsDC

Наибольшая доля этих средств была направлена на рекламу и мероприятия, организованные избирательными штабами кандидатов в президенты.

"Даже во времена пандемии все делают больше пожертвований в 2020 году, от обычных людей до миллиардеров, выписывающих чек с восемью нулями, до супер PAC (так называемых комитетов политического действия), чьи правила и ограничения на финансирование отличаются от тех, которыми руководствуются политические партии", - заявила организация.

У демократы было финансовое преимущество перед республиканцами, говорится в сообщении CRP.

Даже если не учитывать деньги, потраченные миллиардерами, принимавшими участие в президентской гонке, Майклом Блумбергом и Томом Стеером, кандидаты-демократы и соответствующие группы потратили 5,5 млрд долларов, а республиканцы - 3,8 млрд, сообщает организация.

Пожертвования Демократической партии выросли после того, как кандидат от партии Джо Байден объявил о выборе Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты. Вторым событием, подтолкнувшим пожертвования, стала смерть судьи Верховного суда Рут Гинзбург.

Поддержку кампании Байдена во Флориде предоставил миллиардер Майкл Блумберг, который в сентябре профинансировал рекламную кампанию кандидата в штате на 100 млн долларов.

Напомним, подсчет голосов на всеобщих выборах в США продолжается. Американцы выбирают президента и вице-президента, а также частично меняют состав Конгресса.

Сейчас лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

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