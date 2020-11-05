Кулеба предлагает "оставить в прошлом" вмешательство Венгрии в украинские выборы

Глава МИД желает вернуться к предметному разговору с Венгрией, когда эмоции утихнут.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нужно оставить в прошлом инцидент с вмешательством Венгрии в местные выборы в Украине.

Об этом он заявил на брифинге.

"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - сказал глава МИД .

Кулеба также подчеркнул, что двум венгерским чиновникам запрещен въезд в Украину из-за вмешательства в избирательный процесс.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкнет его обратно за красную линию", - добавил Кулеба.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время проведения в стране местных выборов. Один из них - государственный секретарь канцелярии премьер-министра.

25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".