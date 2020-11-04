Байден опередил Трампа еще в двух штатах

Речь идет о штатах Висконсин и Мэн.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил нынешнего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Вискосин и Мэн.

Об этом информирует NBCNews.

В 2016 году Дональд Трамп победил в Висконсине, набрав 48 процентов голосов и опередив Хиллари Клинтон на 1 процентный пункт.

В 2020-м по итогам подсчета 99% голосов в этом штате Трамп проигрывает Байдену меньше процента: 48,8 против 49,5.

Также Байден лидирует в штате Мэн. По прогнозам, он получит не менее 3 из 4 голосов выборщиков в этом штате.

Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу в трех из 13 "колеблющихся штатов" - Флориде, Огайо и Техасе.

Как известно, голосование в США проходит в два этапа: сначала граждане избирают выборщиков в каждом штате, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Подробнее о гонках читайте в статьеі "Що потрібно знати про вибори у США".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп vs Байден: впервые объем ставок на политическое событие превысил $1 миллиард — СМИТрамп vs Байден: впервые объем ставок на политическое событие превысил $1 миллиард — СМИ
JP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы ТрампаJP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы Трампа
На Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участкахНа Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участках
Кабмин сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомствКабмин сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств
NYT допустила наличие банковского счета Трампа в КитаеNYT допустила наличие банковского счета Трампа в Китае
Трамп припугнул американцев депрессией в случае избрания БайденаТрамп припугнул американцев депрессией в случае избрания Байдена
Джо Байден рассказал о планах на Украину в случае победы на президентских выборахДжо Байден рассказал о планах на Украину в случае победы на президентских выборах
Власти Испании закрывают Мадрид на двухнедельный карантинВласти Испании закрывают Мадрид на двухнедельный карантин
Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусомПресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом
Коронавирус обнаружили у главы избирательного штаба ТрампаКоронавирус обнаружили у главы избирательного штаба Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости