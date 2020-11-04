Байден опередил Трампа еще в двух штатах
Речь идет о штатах Висконсин и Мэн.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил нынешнего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Вискосин и Мэн.
Об этом информирует NBCNews.
В 2016 году Дональд Трамп победил в Висконсине, набрав 48 процентов голосов и опередив Хиллари Клинтон на 1 процентный пункт.
В 2020-м по итогам подсчета 99% голосов в этом штате Трамп проигрывает Байдену меньше процента: 48,8 против 49,5.
Также Байден лидирует в штате Мэн. По прогнозам, он получит не менее 3 из 4 голосов выборщиков в этом штате.
Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу в трех из 13 "колеблющихся штатов" - Флориде, Огайо и Техасе.
Как известно, голосование в США проходит в два этапа: сначала граждане избирают выборщиков в каждом штате, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Подробнее о гонках читайте в статьеі "Що потрібно знати про вибори у США".