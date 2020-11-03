"Слідство.Інфо" сообщило о связи судьи Вовка с Офисом президента

Команда агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" завершила работу над второй частью фильма "Совещательная комната", в которой говорится о контактах главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка с окружением президента Владимира Зеленского в 2019 году, в частности - с экс-главой ОП Андреем Богданом.

Видео опубликовано на сайте "Слідство.Інфо".

"Также во второй серии мы покажем разговор судей ОАСК, касающийся решений в пользу Русской православной церкви в Украине и снятия запрета на показ в Украине сериала «Сваты», к производству которого в свое время был причастен Владимир Зеленский. Все эти разговоры до сих пор не публиковались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работы над фильмом журналисты проанализировали почти 2 тыс. часов записей из кабинета главы ОАСК Вовка. Прослушивание там установили детективы Национального антикоррупционного бюро накануне президентских выборов, поэтому все встречи и обсуждения происходили во время борьбы за кресло главы государства между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - и в первые месяцы правления нового президента.

В первой части фильма журналисты рассказали о контактах руководства ОАСК с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, высокопоставленным прокурором Романом Говдою, а также о попытках избежать увольнения и намерения принять то или иное судебное решение на основе личных мотивов.

"ОАСК занимает особое место в украинской власти, поскольку решает споры, касающиеся центральных ее органов. К ОАСК обращаются и топ-чиновники, и влиятельные бизнесмены. На судей и председателя ОАСК не раз поступали жалобы в Высший совет правосудия - орган судейского самоуправления, выполняющий также функции дисциплинарного контроля. Судья Евгений Аблов даже был отстранен от должности - но вскоре вернулся к делам", - говорится в сообщении.

Напомним, первую часть фильма "Совещательная комната" показали 29 октября. 1 сентября НАБУ обнародовало новые материалы так называемых "пленок Вовка", касающихся возможных связей главы ОАСК с Высшим советом правосудия. По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах. Так глава ОАСК мог организовать подачу искусственных жалоб в ВРП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

2 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" призвал НАБУ обнародовать записи, на которых, вероятно, глава ОАСК Вовк, Андрей Богдан и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов обсуждают назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда Украины.

3 ноября НАБУ объявило судью Вовка в розыск.