«Евробляхеры» перекрыли подъезды к Верховной Раде и требуют доступную растаможку

Сегодня, 3 ноября, под зданием Верховной Рады в Киеве устроили очередную акцию владельцы автомобилей на иностранной регистрации. Они требуют внести в повестку дня заседания налогового комитета законопроекты №3704 и 3706, предусматривающие доступную растаможку машин.

«Евробляхеры» перекрыли подъезды к Верховной Раде и требуют доступную растаможку

Организатором акции выступила общественная организация «АвтоЕвроСила». Под Радой собралось более тысячи человек. Автомобили митингующих стоят вдоль улиц Грушевского, Лютеранской, Липской и Шелковичной. Проезд по улице Грушевского заблокирован.

«Евробляхеры» требуют, чтобы стоимость растаможки не превышала 35% от общей стоимости автомобиля. Кроме того, они выступают за то, чтобы стало проще регистрировать автомобили с еврономерами.

«Евробляхеры» перекрыли подъезды к Верховной Раде и требуют доступную растаможку

Глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, который вышел пообщаться с митингующими предпринимателями, с «евробляхерами» разговаривать не стал. Он сказал, что не владеет полной информацией по этому вопросу.

Напонним, что Кабмин утвердил поправки в законодательство, которые обязывают полицию выявлять автомобили с еврономерами, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил. Это значит, что полиция получила право на месте остановки штрафовать «евробляхеров».


: Максимов Віталій, Тудей

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