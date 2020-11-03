Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

На 3 ноября анонсированы три акции у стен ВР и одна - у Конституционного Суда.

Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева
Фото: facebook/Авто Евро Сила

Сотрудники полиции Киева совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины 3 ноября перешли на усиленный режим несения службы в связи запланированными в центре столицы мероприятиями.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Согласно ранее поданным заявкам, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и у здания Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения по отдельным улицам в центре в связи с запланированным привлечением автотранспорта к проведению некоторых акций.

"Утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, обеспечивающие там публичную безопасность и порядок, сразу оказали мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей", - сообщают правоохранители.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Как сообщалось, утром у здания Верховной Рады начали собираться владельцы авто на еврономерах. Протестующие в очередной раз требуют принятия законопроекта №3704 о доступном растаможивании автомобилей на еврономерах.

Также возле здания Верховной Рады начались "СВЕТ-митинг" с участием представителей бизнес-ассоциаций, требующих детенизации экономики, и "Налоговый майдан", выступающий за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частного бизнеса упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, возле здания Конституционного Суда проходит акция "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!"

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