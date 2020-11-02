В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении антикоррупционного законодательства

Верховная Рада зарегистрировала проект закона "О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса", отмененных решением Конституционного суда.

В документе авторы проекта ссылаются на обязательства Украины в Соглашении об ассоциации с ЕС , а также ряд антикоррупционных международных договоров, являющихся частью национального законодательства.

"Отмечая необратимость евроинтеграционных процессов в Украине, среди которых борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач, учитывая, что борьба с коррупцией является одним из ключевых стремлений украинского народа, отраженным в программах значительной части политических сил ... и учитывая поддержку гражданским обществом осуществляемой в Украине антикоррупционной реформы, принимает этот Закон для устранения состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникшего в связи с решением Конституционного суда от 27 октября по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия КС отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права", - говорится в документе.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Напомним, что 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным деклараций. Кроме того, суд фактически лишил полномочий НАПК и отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, которые могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В Конституционном Суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Суд считает, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК возобновить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за решением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал руководителей парламентских фракций на совещание. На заседании обсуждался вопрос возвращения в законодательство электронных деклараций. Депутаты хотят проголосовать за это уже в пятницу.