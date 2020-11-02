В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении антикоррупционного законодательства

Документ возвращает статью за незаконное декларирования и полномочия НАПК.

В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении антикоррупционного законодательства
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада зарегистрировала проект закона "О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса", отмененных решением Конституционного суда.

В документе авторы проекта ссылаются на обязательства Украины в Соглашении об ассоциации с ЕС, а также ряд антикоррупционных международных договоров, являющихся частью национального законодательства.

"Отмечая необратимость евроинтеграционных процессов в Украине, среди которых борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач, учитывая, что борьба с коррупцией является одним из ключевых стремлений украинского народа, отраженным в программах значительной части политических сил ... и учитывая поддержку гражданским обществом осуществляемой в Украине антикоррупционной реформы, принимает этот Закон для устранения состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникшего в связи с решением Конституционного суда от 27 октября по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия КС отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права", - говорится в документе.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Напомним, что 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным деклараций. Кроме того, суд фактически лишил полномочий НАПК и отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, которые могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В Конституционном Суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Суд считает, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК возобновить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за решением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал руководителей парламентских фракций на совещание. На заседании обсуждался вопрос возвращения в законодательство электронных деклараций. Депутаты хотят проголосовать за это уже в пятницу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блогер Арестович стал советником ТКГ по информационной политикеБлогер Арестович стал советником ТКГ по информационной политике
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков обсудил с руководителями фракций возвращение е-деклараций и законопроект о КСУРазумков обсудил с руководителями фракций возвращение е-деклараций и законопроект о КСУ
Тимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта ЗеленскогоТимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта Зеленского
Вениславский: законопроект Зеленского о роспуске КСУ является абсолютно обоснованнымВениславский: законопроект Зеленского о роспуске КСУ является абсолютно обоснованным
Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного СудаЗеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного Суда
Зеленский инициирует законопроект о добродетельном судопроизводстве в КСУЗеленский инициирует законопроект о добродетельном судопроизводстве в КСУ
Рада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдумеРада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме
Тимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларированииТимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларировании
В Минюсте обещают возобновить действие антикоррупционного законодательстваВ Минюсте обещают возобновить действие антикоррупционного законодательства
В Офисе президента отреагировали на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательстваВ Офисе президента отреагировали на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства
КСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательстваКСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства
Последние новости
Подгружаем последние новости