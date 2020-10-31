Кулеба прокомментировал решение Беларуси закрыть границу с Украиной

Если причиной был не коронавирус, украинские дипломаты отреагируют на это.

Кулеба прокомментировал решение Беларуси закрыть границу с Украиной
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министерство иностранных дел Украины изучает вопрос закрытия властями Беларуси границ с Украиной.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба напомнил, что власти Беларуси решили закрыть границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. Официальной причиной такого решения была ситуация с распространением коронавируса. В случае, если по результатам проверки окажется, что причиной был не коронавирус, украинские дипломаты отреагируют на это.

Россией - не закрывали. Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой. Если выяснится, что причиной был не ковид, а большая политика, мы будем реагировать. Мы сейчас изучать это решение", - сказал Кулеба.

Напомним, 29 октября Беларусь прекратила пропуск граждан на границе с Украиной. Пропускают только дипломатов, водителей международных грузовых автомобилей и членов поездных бригад.

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