Рада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме

Законопроект №3612 дорабатывается в профильном комитете.

Рада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме
Фото: volyanarodu.com.ua

В парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил совместный вывод Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека относительно законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

Речь идет о законопроекте №3612, принятом парламентом уже в первом чтении, сообщает информационное управление аппарата ВР.

Заключение Венецианской комиссии было утверждено на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии (8-9 октября).

"Заключение касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики в отношении референдумов, а также Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года. В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводятся в Украине", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде проект Закона №3612 принять во втором чтении и в целом.

Сообщается, что сейчас законопроект №3612 дорабатывается в профильном комитете с учетом замечаний от Главного юридического управления аппарата Рады, а также рекомендаций Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ.

Напомним, 14 октября Дмитрий Разумков допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.

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