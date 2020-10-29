ЦПК и фонд "Пациенты Украины" подают заявление в ГБР относительно министра Степанова

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" и Центр противодействия коррупции (ЦПК) подают заявление в Государственное бюро расследований о совершении преступления должностными лицами Минздрава, в частности и министром Максимом Степановым.

Заявление подают по части 2 статьи 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. ГБР просят внести в ЕРДР данные по этому факту, а также начать досудебное расследование, сообщили на сайте ЦПК.

"По данным из открытых источников, Минздрав не утвердил в соответствующий срок документы, необходимые для старта медицинских закупок, кроме того, министерство приняло решения, которые также отразились на затягивании процесса закупок. Таким образом, тяжелобольные пациенты прекратили получать лекарства в этом году", - говорится в сообщении.

Активисты установили, что для утверждения бюджетной программы Минздраву понадобились два месяца, а законодательством на это отведено 30 дней. Также, по их данным, сводные ведомости в потребностях лекарственных средств фактически были утверждены только через три месяца после принятия соответствующей паспортной программы. Кроме того, сообщают, что Минздрав так и не внес изменений в нормативные акты для наделения ГП "МЗУ" всеми необходимыми полномочиями.

"Минздрав фактическим бездействием способствовал принятию Кабмином постановления от 12 июня 2020 года № 478, которым существенно усложнена процедура закупки лекарств и медицинских изделий ГП "МЗУ" (отныне предприятие вынуждено согласовывать с Минздравом Украины все количественные, качественные и технические характеристики предмета закупки, а также согласовывать проект будущего договора на закупку)", - заявили в ЦПК.

Все это усложнило запуск процедуры закупки лекарств и сделало невозможной в ближайшем будущем реализацию паспорта бюджетной программы КПКВК 2301400 "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера". Поэтому реализация ГП "МЗУ" 14 направлений закупок лекарственных средств и медицинских товаров на сумму более 5,72 млрд грн под угрозой срыва.

"Как следствие, значительная часть средств не будет освоена в этом году, а лекарства, необходимые для лечения редких и опасных болезней, не дойдут до медицинских учреждений, что уже вызвало катастрофическую ситуацию с лечением пациентов с тяжелыми болезнями", - подытожили в заявлении.

Напомним, что в этом году медицинские закупки должны были перейти от международных организаций к специально созданному государственному предприятию - ГП "Медицинские закупки". Однако первая же централизованная закупка превратилась в скандальную - Минздрав не согласовывал проведенный ГП тендер, более того, провел закупку самостоятельно, заявив, что государственное предприятие с этим справиться не смогло.

Это закупка костюмов биологической защиты для медиков. Однако по другим программам централизованные закупки также не происходили.

В апреле LB.ua писал о том, что в Министерстве здравоохранения несколько месяцев не могли собрать специальную рабочую группу и подписать необходимые документы для старта закупок лекарств для тяжелобольных пациентов на 2021 год. Закупки через ГП "МЗУ" оказались под угрозой, ведь в министерстве не реагировали на письма ГП, после того как в обход ответственного за закупки органа провели тендер на поставку костюмов биозащиты на 34,8 миллиона гривен.