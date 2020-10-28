СМИ нашли у главы Конституционного суда земельный участок в Крыму

Тупицкий владел имением и земельным участком под ним еще до оккупации Крыма Россией.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по роSSийскому законодательству.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Отмечается, что Тупицкий владел имением и земельным участком под ним еще до оккупации Крыма Россией . Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Александр Тупицкий, который на тот момент занимал должность заместителя главы КСУ, оформил договор купли участка площадью 126 кв. м. у гражданина РоSSии Владимира Рисятова.

Издание также приводит официальный документ из Единого госреестра недвижимости РоSSийской Федерации, подтверждающий сделку.

Фото: https://www.radiosvoboda.org/

Договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству РоSSийской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РоSSии. При этом для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории".

Кроме того, по информации журналистов, Тупицкий не отразил информацию о приобретении участка в своей декларации об имуществе и доходах. В декларациях Тупицкого за 2018 и 2019 годы не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

"Схемы" разыскали продавца участка. Оказалось, что Владимир Рисятов соседствует с Тупицким - их участки расположены рядом. По словам продавца, соглашение имело фиктивный характер. Причиной стало неправильное разграничение земельных участков. Поэтому они с Тупицким договорились оформить соглашение "купли-продажи" по роSSийскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Схемы" обратились к главе КСУ с просьбой предоставить комментарий по его имуществу. В пресс-службе КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании главы КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации".

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.