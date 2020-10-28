Таможня Беларуси не пропускает украинцев, поляков и литовцев

Гражданам Украины, которые намеревались посетить родственников в Беларуси, лучше остаться дома. Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим рассказал, что белорусские власти приняли решение запретить въезд на территорию своего государства украинцам, а также полякам и литовцам.

Беларусь запретила въезд украинцам на территорию страны: что происходит на границе

Власти Беларуси не изменили своего мнения и продолжают считать Украину, вместе с Литвой и Польшей, источником угрозы для страны. Белорусские пограничники в связи с этим предпринимают все действия, чтобы граждане из трех указанных государств не пересекали границу Республики.

«Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих», - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Беларусь запретила въезд украинцам на территорию страны: что происходит на границе

Стоит отметить, что Александр Лукашенко и ранее заявлял официально, что протесты в Беларуси спонсируются и подогреваются из-за рубежа. В частности, президент утверждал, что среди задержанных протестующих на площадях были граждане трех соседних государств: Польши, Украины и Литвы. После начала массовых митингов, что прокатились по всем городам страны, Александр Лукашенко заручился помощью Москвы. На сегодняшний день официальный Минск согласовал с РФ план двустороннего сотрудничества на 2021 год.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская озвучила жесткий ультиматум руководству страны, но позже требования подкорректировали и больше не требуют отставки Александра Лукашенко.


: Шевченко Лилия, Тудей

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