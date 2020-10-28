Кравчук призвал РоSSию и ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Украинская сторона передала список пленных еще в июле.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук призвал РоSSию и контролируемых ею боевиков разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает Офис президента.

Кравчук призвал РоSSию и оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки соответствующего проекта плана действий.

Представители Украины настаивают на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле.

Представительница главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.

Напомним, последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

В июле глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена, он выразил надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не назвал.

По данным Службы безопасности, в плену в ОРДЛО находятся 235 человек.